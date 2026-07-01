Украинские надежды сдержать ВС РФ оборонительным рубежом не оправдались — российские войска продавили оборонительный рубеж вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Как сообщает «Царьград», ВСУ остается лишь предпринимать контратаки, которые оборачиваются паническими отступлениями.

Атаки противника

На славянском направлении после серии серьезных провалов ВСУ предпринимают попытки восстановить оборонительный рубеж вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк заявил, что изначально Киев надеялся, что трехуровневая линия заграждений станет существенным препятствием для стремительного продвижение ВС РФ. Надежды не оправдались — российские войска уже заняли позиции как минимум в четырех населенных пунктах за каналом.

Дополнительной проблемой стал расширяющийся прорыв ВС РФ в районе Рай-Александровки. Генштаб Украины решил провести одновременные атаки на всех обозначенных участках, рассчитывая на достижение успеха хотя бы на одном из них — усилий ВСУ оказалось недостаточно и атаки провалились.

«Попытка ВСУ провести более масштабную операцию в районе Рай-Александровки обернулась информационным провалом. Не дожидаясь подтверждения реальных результатов, украинские СМИ поспешили заявить о серьезном успехе, опубликовав в соцсетях карту предполагаемых продвижений. Однако уже в тот же день эта информация была опровергнута», — заявил Антонюк.

Объективные кадры подтверждают, что фронт подошел к Славянску на 8.5 км. Более того, противник ускорил отступление из Константиновки, а российские военные уже проникают в Алексеево-Дружковку. Если темпы сохранятся, то бойцы могут взять Дружковку уже осенью, взяв Славянско-Краматорскую агломерацию в клещи.

Продвижение на севере

На харьковском направлении ВС РФ успешно расширяют зону безопасности вдоль госграницы и растягивают украинские войска. Это не только препятствует переброске бригад ВСУ, но и вынуждает их усиливать районы дополнительными подразделениями.

В районе Казачьей Лопани ВСУ предприняли попытку контратаки, которую пресекли артиллерия и дроны. В районе Волчанска ВС РФ предприняли неожиданную атаку на Белый Колодец, нанеся удар сразу с двух сторон.

«Это вызвало обеспокоенность украинского командования. Позднее выяснилось, что атаки проводились малочисленными русскими диверсионными группами. <…> Вызывает вопросы, как незаметно они прошли по открытой безлесной местности через многочисленные украинские позиции», — заявил Антонюк.

В восточной части Харьковской области, в районе Двуречанского, с мая 2026 года наблюдается медленное наступление ВС РФ на запад. Ухудшение ситуации на этом участке для ВСУ обусловлено в первую очередь переброской украинских подразделений в другие районы области.

«Два дня подряд у нас были интересные прогревы от власти насчет Сумской области. Путин, если помните, сказал, что расплатой за вторжение в Курскую область станут те территории, которые сейчас группировка "Север" забирает в Сумской области. Песков вчера то же самое сказал. В общем, даже если война закончится, все, что будет взято в Сумской области, никто Украине не вернет», — добавил военный обозреватель Михаил Дегтярев.

При этом, если конфликт затянется еще на год-полтора, то ВСУ в целом не останется на территории Сумской области.