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Хаос на фронте: контратаки и панические отступления ВСУ

Никита Бородкин

Украинские надежды сдержать ВС РФ оборонительным рубежом не оправдались — российские войска продавили оборонительный рубеж вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Как сообщает «Царьград», ВСУ остается лишь предпринимать контратаки, которые оборачиваются паническими отступлениями.

Хаос на фронте: контратаки и панические отступления ВСУ
© РИА Новости

Атаки противника

На славянском направлении после серии серьезных провалов ВСУ предпринимают попытки восстановить оборонительный рубеж вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк заявил, что изначально Киев надеялся, что трехуровневая линия заграждений станет существенным препятствием для стремительного продвижение ВС РФ. Надежды не оправдались — российские войска уже заняли позиции как минимум в четырех населенных пунктах за каналом.

Дополнительной проблемой стал расширяющийся прорыв ВС РФ в районе Рай-Александровки. Генштаб Украины решил провести одновременные атаки на всех обозначенных участках, рассчитывая на достижение успеха хотя бы на одном из них — усилий ВСУ оказалось недостаточно и атаки провалились.

«Попытка ВСУ провести более масштабную операцию в районе Рай-Александровки обернулась информационным провалом. Не дожидаясь подтверждения реальных результатов, украинские СМИ поспешили заявить о серьезном успехе, опубликовав в соцсетях карту предполагаемых продвижений. Однако уже в тот же день эта информация была опровергнута», — заявил Антонюк.

Объективные кадры подтверждают, что фронт подошел к Славянску на 8.5 км. Более того, противник ускорил отступление из Константиновки, а российские военные уже проникают в Алексеево-Дружковку. Если темпы сохранятся, то бойцы могут взять Дружковку уже осенью, взяв Славянско-Краматорскую агломерацию в клещи.

Продвижение на севере

На харьковском направлении ВС РФ успешно расширяют зону безопасности вдоль госграницы и растягивают украинские войска. Это не только препятствует переброске бригад ВСУ, но и вынуждает их усиливать районы дополнительными подразделениями.

В районе Казачьей Лопани ВСУ предприняли попытку контратаки, которую пресекли артиллерия и дроны. В районе Волчанска ВС РФ предприняли неожиданную атаку на Белый Колодец, нанеся удар сразу с двух сторон.

«Это вызвало обеспокоенность украинского командования. Позднее выяснилось, что атаки проводились малочисленными русскими диверсионными группами. <…> Вызывает вопросы, как незаметно они прошли по открытой безлесной местности через многочисленные украинские позиции», — заявил Антонюк.

В восточной части Харьковской области, в районе Двуречанского, с мая 2026 года наблюдается медленное наступление ВС РФ на запад. Ухудшение ситуации на этом участке для ВСУ обусловлено в первую очередь переброской украинских подразделений в другие районы области.

«Два дня подряд у нас были интересные прогревы от власти насчет Сумской области. Путин, если помните, сказал, что расплатой за вторжение в Курскую область станут те территории, которые сейчас группировка "Север" забирает в Сумской области. Песков вчера то же самое сказал. В общем, даже если война закончится, все, что будет взято в Сумской области, никто Украине не вернет», — добавил военный обозреватель Михаил Дегтярев.

При этом, если конфликт затянется еще на год-полтора, то ВСУ в целом не останется на территории Сумской области.