Генерал рассказал о маршруте ночной атаки дронов на Волгоград

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов считает, что дроны ВСУ могли атаковать Волгоград со стороны Каспийского моря через территории третьих стран. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

По словам генерал-майора, после пересечения границы дроны используют русло Волги как укрытие. Полет над водой на предельно малой высоте позволяет аппаратам быть менее заметными для радаров. Уже из русла реки беспилотники сворачивают в сторону крупных приволжских городов, включая Волгоград.

Атака произошла в ночь на 1 июля. Всего за эту ночь российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 179 украинских дронов, сообщали в Минобороны РФ.

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Беспилотники самолетного типа были перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.