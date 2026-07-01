Вооруженные силы России нанесли удар по цеху, где производились двигатели для украинских крылатых ракет «Нептун». Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, логистический центр, используемые ВСУ, цех по производству двигателей для ракет «Нептун» и место их хранения. Также удары были нанесены по площадкам подготовки и запуска дальнобойных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны, как сообщили в Минобороны, были сбиты семь управляемых авиационных бомб, одна оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника самолетного типа. В центральной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера.

В сводке также сообщается, что подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области. Одновременно подразделения группировки «Восток», продолжив наступление, заняли населенный пункт Копани в Запорожской области.

На Краснолиманском направлении штурмовые подразделения 25-й армии продолжают бои в северо-западной части Красного Лимана. За сутки военнослужащие 67-й мотострелковой дивизии заняли три опорных пункта ВСУ и установили контроль над 47 зданиями. По данным ведомства, украинская сторона потеряла до 30 военнослужащих, три автомобиля, четыре наземных робототехнических комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.

Кроме того, авиационным ударом была сорвана попытка восстановления переправы через Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Как утверждает Минобороны РФ, были уничтожены до 20 военнослужащих инженерных подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и инженерная техника.

В Константиновке подразделения группировки войск «Юг» продолжают зачистку юго-западной части города. На северной окраине, по данным российского оборонного ведомства, отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танков. Сообщается об уничтожении до 15 военнослужащих и двух танков Т-72. Общие суточные потери украинских сил в Константиновке Минобороны оценивает в до 90 военнослужащих, а также два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА.