Киев заподозрили в подготовке «отвлекающих» ударов

Киев под влиянием западных союзников копит силы и рассчитывает на «два отвлекающих удара» и контрнаступление. О том, как может измениться ситуация, рассказал «Царьграду» военный корреспондент Александр Харченко.

По мнению Харченко, целями Вооруженных сил Украины могут стать мощности НПЗ и оборонные заводы, чтобы снизить производство ракет, боеприпасов и топлива. Также есть основания полагать, что украинская армия копит силы для наступления, так как в ходе боевых действий стали меньше применяться барражирующие боеприпасы «Хорнет».

«Чувствуется, что Украина перешла к накоплению беспилотников. Зеленского при этом поддерживают кредитами. И [госсекретарь США Марко] Рубио говорит, что Анкоридж ничего не значит, и так далее. Все это сводится к тому, что они толкают Владимира Зеленского к контрнаступлению. Только успехи на земле могут как-то условно побудить Россию к принятию непопулярных решений: к заморозке по линии фронта», - пояснил Александр Харченко.

При этом украинские власти и командование Вооруженных сил Украины могут рассчитывать на «два отвлекающих удара».

«Один, условно, это на Крым, второй на Брянскую область. Основной сосредоточенный удар, условно, на Запорожском фронте, с выходом на сухопутный коридор», - пояснил военный эксперт.

По его мнению, перерезание ВСУ сухопутного коридора в Крым и высадка на полуострове может стать серьезной медийной акцией и повлиять на снабжение всей российской южной группировки. Также для Киева интересно и брянское направление.

«Российское общество очень болезненно переживает тему курской трагедии. Поэтому если даже незначительные силы украинских войск вторгнутся в Брянскую область, понятное дело, что российские политики, военачальники будут вынуждены отправить большое количество резервов в регион. Потому что это очень болезненно, и мы не хотим повторения там курских событий», - заметил Александр Харченко.

При этом военные эксперты уверены, что «окно возможностей», которое в некоторой степени приоткрылось для Украины, явление временное. Два-три месяца. Затем уже «наступает окно возможностей для России». Однако, если Вооруженные силы Украины начнут наступление, то Россия сможет ударить по большому скоплению живой силы.

«Не надо думать, что Россия сидит сложа руки. Давайте посмотрим: все чаще стали применяться там реактивные «Герани». «Герань-5», которая выглядит как крылатая ракета. Если раньше у нас крылатых ракет было 20 в залпе, то сейчас будет 200. Россия тоже растет в своих ракетных технологиях, а с энергетикой на Украине становится все хуже и хуже. Они поэтому все сейчас ставят ва-банк», - констатировал военный корреспондент.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул, что Украина меняет стратегию и намерена «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян». А заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев считает, что Киев планирует очередную попытку контрнаступления в Запорожской области, стягивая туда резервы.