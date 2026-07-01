Армия России взяла под контроль населенный пункт в Запорожской области

Российская армия взяла под контроль Копани Запорожской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Восток».

Ранее президент России Владимир Путин назвал главной задачей СВО полный контроль над Донбассом и Новороссией. Он не исключил, что ВСУ предпримут попытки атак с целью отвлечь внимание российских войск от достижения поставленной цели.