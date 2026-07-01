В Пензе после атаки БПЛА ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Пензе после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава города Олег Денисов в "Максе".

"В связи с последствиями атаки БПЛА принято решение о введении на территории Пензы режима повышенной готовности. Определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жилья", - написал он по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Жители города могут сообщить о повреждениях в квартире в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 63-10-05.

"Обратите внимание, что администрация города обзвон граждан для уточнения состояния имущества не проводит. Любые звонки с подобными вопросами могут быть попыткой мошенничества", - предупредил глава города.

Утром 1 июля Пенза подверглась атаке БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.