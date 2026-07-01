Советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург. Об этом сообщили пранкеры Вован и Лексус, которые позвонили ему от имени секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Детали разговора опубликованы в Telegram-канале. В ходе разговора Ролл заявил, что власти Эстонии "ни в коем случае" не возлагают вину на Украину за падение дронов на территории страны. Он подчеркнул, что правительство республики "винит Россию в этой войне". Кроме того, Ролл предложил "Умерову" помочь с координацией атак Киева по Петербургу. До этого бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Великобритания и страны Балтии больше всех заинтересованы, чтобы конфликт России и Украины продолжался бесконечно. По его словам, эти страны "играют первую скрипку" в усилении эскалации. Мамыкин объяснил, что это связано с финансовыми интересами, так как военный конфликт между РФ и Украиной — это огромные деньги для чиновников ЕС.