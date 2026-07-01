Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами на Крым, а также пытались прорваться к промышленным объектам Пензенской области. Цели масштабного налета украинских беспилотников на Россию назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».
По информации авторов, еще одной целью атаки ВСУ стали промышленные объекты Пензенской области, однако российские системы противовоздушной обороны сбили все украинские беспилотники.
ВСУ атаковали Пензескую область 1 июля. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщал, что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Информации о пострадавших не поступало.
В ночь на 1 июля средства противовоздушной обороны сбили над Россией 179 дронов ВСУ. По информации Минобороны, российские военные уничтожили беспилотники в 17 регионах, в том числе над Московским регионом, Калужской и Орловской областями.