Обломки БПЛА и поврежденная ЛЭП: откуда ВСУ могли атаковать Пензу

Генерал-майор Владимир Попов рассказал, откуда украинские БПЛА могли атаковать Пензу. Об этом сообщает aif.ru.

Как ранее заявил губернатор Пензенской области Олег Мильниченко, средства ПВО сбили БПЛА над территорией региона. Обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

«Дроны летят в сторону приволжских городов через Волгу, а затем, чтобы выйти на Пензу, поворачивают. Дальше там холмистая местность Приуралья, дроны дальше выходят туда», — сказал Попов.

Генерал-майор также допускает, что для маневра противник может использовать степи Калмыкии. Там беспилотники менее заметны.