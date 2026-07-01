Генерал-майор описал маршрут атаковавших Пензу беспилотников ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Пензу 1 июля, могли пролететь через Волгу. Вероятный маршрут дронов описал генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Дроны летят в сторону приволжских городов через Волгу, а затем, чтобы выйти на Пензу, поворачивают. Дальше там холмистая местность Приуралья, дроны дальше выходят туда», — рассказал он.

Попов добавил, что беспилотники также могут пролетать через степи Калмыкии, так как там они менее заметны.

Об атаке ВСУ на Пензенскую область 1 июля сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Минобороны России, в ночь на 1 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 179 беспилотников. Дроны уничтожены в 17 субъектах федерации, среди которых Калужская, Орловская и Астраханская области, а также Ставропольский край и Московский регион.