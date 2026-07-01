На Украине испугались планов ВС РФ: «отсечение» Киева и тяжелое решение Сырского

Последние дни в украинском сегменте интернета распространяется картинка с потенциальным маршрутом «отсечения» Киева и северных областей Украины вплоть до границы с Польшей. Как сообщает «Царьград», в результате такого решения оставшиеся стратегические резервы Киева окажутся скованы, а глава Генштаба ВСУ Александр Сырский окажется перед тяжелым решением.

Как отмечает «Военная хроника», появление нового полноценного фронта в непосредственной близости от Киева и в западных регионах страны сможет продемонстрировать Западу бесперспективность дальнейшего сопротивления Украины. Однако практическая реализация упирается в две проблемы: для этого необходима группировка войск в 250-350 тысяч бойцов, а также фактор оперативной внезапности, ведь скрытное сосредоточение такого количества войск является чрезвычайно сложной задачей.

Однако у России есть колоссальное преимущество в ракетном вооружении — как отметил военный эксперт Евгений Линин, оно имеется в баллистических ракетах, включая ракеты средней и меньшей дальности. Кроме того, серьезным преимуществом остается и авиация. Запад сохраняет преимущество в технологиях и связи, однако не во всем — системы подавления спутников уже показали свою эффективность, а рывок России в сфере коммуникаций исключать нельзя.

«Для русской армии сегодня нет непосильных задач ни на Украине, ни в противостоянии с Западом. При грамотном планировании, снабжении и управлении могут решаться задачи как тактического, так и оперативного уровня, в том числе самые масштабные», — заявил он.

Говоря о людях, которые потребуются для такой операции, Линин озвучил ряд вариантов. Например, можно изучить опыт Французского иностранного легиона, где солдаты служат годами ради гражданства страны. Многие жители стран постсоветского пространства хотели бы получить гражданство России.

«При таком подходе значительно увеличить численность армии можно достаточно быстро. Да, подготовка требует времени, но практика показывает, что за два месяца можно подготовить бойца, способного выполнять задачи на линии боевого соприкосновения», — заявил эксперт.

Однако Линин добавил, что времени у России почти не осталось: Европа быстро переходит на военные рельсы. Москве, по его мнению, следует делать ставку на собственные ресурсы и союзников, а также лишать противника ресурсной базы.