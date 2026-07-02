В Германии назвали шокирующие суммы, выделяемые США на оружие

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу Der Spiegel раскрыл масштабы закупок американского вооружения для бундесвера. По его словам, около 20% средств специального фонда для вооружённых сил, созданного в 2022 году, направлено на приобретение техники в США - это примерно 20 миллиардов евро. В числе уже заказанных позиций - истребители, тяжёлые транспортные вертолёты и зенитные ракетные системы Patriot.

Писториус подчеркнул, что Германия одновременно закупает и немецкое, и европейское оружие, однако полностью отказаться от американских поставок на данном этапе невозможно.

«В будущем мы также планируем покупать в США. Но основной упор сделаем на Европу. Ведь деньги немецких и европейских налогоплательщиков должны тратиться на производстве у нас. Это понимают и американцы», — заявил министр.

Помимо расходов из спецфонда, Берлин также направляет средства на закупки американского оружия из регулярного военного бюджета. Таким образом, общий объём транзакций может оказаться ещё выше заявленных 20 миллиардов евро. Это делает США одним из ключевых поставщиков вооружений для Германии, несмотря на стремление европейцев к большей стратегической автономии.

На фоне этих заявлений, как ранее сообщала Financial Times, Берлин активно добивается от Вашингтона разрешения на производство большего объёма американского оружия непосредственно в Германии. Немецкие чиновники рассчитывают согласовать соответствующее соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля. Это позволило бы укрепить военный потенциал Европы и снизить зависимость от импорта.