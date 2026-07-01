В шаге от прорыва: что решит исход наступления ВС РФ под Днепропетровском

Военный эксперт Владимир Евсеев назвал ключом к успеху ВС РФ на стыке Днепропетровской области взятие крупного укрепленного района ВСУ в поселке Покровское. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Евсеев отметил, что села Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы, расположенные на границе Днепропетровской области и ДНР, перешли под контроль российских сил. Село Писанцы находится примерно в ста километрах от Днепропетровска и 80 километрах от Запорожья. На этом участке ВС РФ продвигаются вперед, но темпы продвижения будут зависеть от преодоления следующего рубежа в Покровском, считает Евсеев.

«Основная проблема - именно Покровское. <...> Обойти его нельзя, так как он является ключевым элементом обороны на Запорожском направлении», - подчеркнул аналитик.

По словам Евсеева, ВСУ превратили поселок в глубоко эшелонированный оборонительный узел и накапливают там резервы. Он отметил, что эти резервы планировалось использовать на запорожском направлении, но теперь их могут оставить в Покровском.

«В любом случае Покровское брать необходимо», - подчеркнул аналитик.

Евсеев добавил, что стратегическое значение Покровского заключается еще и в том, что поселок обеспечивает так называемый северный охват оборонительной линии в сторону Орехова.