Заградительный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал военнослужащих, которые пытались сдаться в плен российским силам в селе Украинское. Об этом сообщил связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным источников канала, речь идет о бойцах 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Попытка боевой группы 57 омпбр сдаться в плен в селе Украинское была пресечена заградительным отрядом, который сбросил противотанковую мину с тяжелого коптера на украинских солдат», - говорится в сообщении.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал о том, что заградотряды ВСУ укомплектованы преимущественно наемниками и уроженцами Западной Украины, которые откровенно презирают мобилизованных и уничтожают их.