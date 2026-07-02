В Минобороны назвали число сбитых БПЛА над РФ ночью

Силы противовоздушной обороны в ночь с 1 на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 1 июля до 07:00 мск 2 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — поясняется в заявлении оборонного ведомства.

По данным оборонного ведомства, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей — Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским крем, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны также сообщило о массированном ударе возмездия по объектам в Киеве, в результате которого нанесен удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Объявлено о массированном российском ударе возмездия по Украине

Кроме того, в министерстве сообщили, что были поражены военные аэродромы, расположенные в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.