Украинское командование, отправляя военнослужащих на точки, не до конца представляло обстановку в Константиновке, и то, какие объекты уже находятся под российским контролем. Об этом рассказал военнопленный Вадим Кимаковский, пишет РИА Новости.

По словам Кимаковского, который служил в 425-ом отдельном штурмовом полке ВСУ «Скала» и попал в плен в Константиновке, сначала он был отправлен в район Краматорска, затем - в сторону Дружковки и Константиновки.

При этом до необходимой точки им пришлось идти четыре дня. А в плен их взяли, когда группа зашла в один из домов в Константиновке на «перекур».

«Я так понимаю, командование само даже не подозревало, что в этих домах находятся солдаты российской армии», - пояснил Кимаковский.

Ранее Минобороны России показало, как артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» «накрыли огнем» украинских военных в Константиновке. При этом аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми уверен, что взятие города ВС России является лишь «вопросом времени».