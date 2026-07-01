Киев может планировать новую попытку контрнаступления в Запорожской области

Киев планирует очередную попытку контрнаступления в Запорожской области, стягивая туда резервы. Такое мнение высказал aif.ru заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

«Противник сейчас готовит наступление в сторону Запорожья. Причина: там редкая сеть населенных пунктов и открытая, «голая» местность. Это позволяет легко обеспечить информационный PR-эффект — небольшие группы заходят, создают видимость контроля и выходят», — пояснил он.

При этом, по его словам, если рассматривать направление Гуляй Поле — Гуляйпольское, там существует неконтролируемая «серая зона».

«Двигаться со стороны Богодаровки в сторону Запорожья без решения проблемы Покровского невозможно. Наступление, которое пытаются вести ВСУ, направлено не на север, а именно на юг, в сторону Запорожской области», — уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский подчеркнул, что Украина меняет стратегию и намерена «эффективно контратаковать и наносить удары по тылам россиян».