Российский боец рассказал подробности взятия под контроль Богодаровки

Украинские солдаты на подступах к Богодаровке в Днепропетровской области сбежали с позиций и обнажили оборону, рассказал ТАСС стрелок 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Большой.

"Мы заходили, там были люди. Они отстреливались до талого, но некоторые уже даже покидали свои позиции. Сначала они отстреливались, пытались сопротивляться, потом, когда стало понятно, что делать нечего, они прям побежали", - рассказал боец.

Из-за бегства, как уточнил боец, ВС РФ смогли пройти к самому населенному пункту в местах, где оборона оказалась оголенной.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области.