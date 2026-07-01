Запад пытается скрыть правду о ходе конфликта на Украине и отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает на земле. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала. По его словам, действия Запада напоминают цирковое представление.

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Макговерн также отметил, что американское оружие, которое США продают европейцам, неэффективно против российского гиперзвукового оружия.

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«У нас нет реального оружия, которое можно было бы продать европейцам. А то, что мы им продаем, не работает. Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия», — заявил эксперт.

В пользу его слов говорят и ежедневные сводки Минобороны РФ, где приводятся данные о пораженных российскими войсками объектах, числе сбитых БПЛА и ракет, а также освобождении населенных пунктов. С начала СВО ПВО сбили больше 170 тысяч беспилотников, больше 65 тысяч военной техники.