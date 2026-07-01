Критическое истощение Украины проявляется в подавленном состоянии главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, который осознал невозможность сдержать натиск российских войск. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на платформе Redacted.

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«Сырский — это своего рода наглядное отражение нынешнего состояния Украины. Вы когда-нибудь видели человека более угасающего, более удрученного и более истощенного, чем этот конкретный генерал? Он отражает саму реальность», — отметил эксперт.

Он выразил мнение, что главнокомандующий ВСУ понимает отсутствие возможностей для противодействия России, из-за чего находится в крайне подавленном состоянии.

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Макгрегор также заявил, что Сырский не сможет существенно повлиять на ситуацию, если российская сторона примет окончательное решение.

25 июня Сырский рассказал о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Тогда он указал на якобы существующую угрозу наступления со стороны Белоруссии.