БАРСы прикроют небо: ПВО готовится к перехвату дронов и ракет
Зеленский и его еврокураторы в последнее время сделали много громких заявлений, цель которых психологически воздействовать на российское общество, запугать его. Так, Зеленский намекает, что Лондон, Париж и Берлин вот-вот передадут Украине лицензию на производство дальнобойных ракет - «Шторм шэдоу», «Скальп», «Таурус». Западные политики это не опровергают. Как реагировать на угрозы? На этот вопрос «МК» ответил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов.
Зеленский утверждает, что на саммите «семерки» во французском Эвиане западные лидеры ему пообещали поделиться ракетными технологиями. Учитывая жесткий антироссийский курс Англии, Франции и ФРГ, эту опасность нельзя исключать. В этом случае киевский режим сможет наращивать ракетные обстрелы по нашей территории. Недавно такой удар был нанесен по Воронежу. Выдержит ли наша ПВО?
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- Я считаю, что в основном мы готовы к отражению, - говорит Левон Арзанов. - ПВО у нас многоуровневая, начиная от простейших пулеметных точек, маневренных огневых групп — МОГов, которые стоят по границе и там борются с легкими беспилотниками и FPV-дронами, и заканчивая системой ПВО страны, на вооружении которой серьезные зенитные ракетные комплексы С-400, С-500.Противовоздушная оборона - динамично развивающийся род войск. На вооружение постоянно поступают новые системы. Говорить о том, что мы не готовы и тем более паниковать — точно не стоит. Другое дело, что не должно быть никаких шапкозакидательских настроений.Тут еще надо понимать, что нигде в мире нет идеальной системы ПВО, гарантирующей перехват 100% целей. Война Ирана с Израилем и США это показала. Вот смотрите - хваленый израильский «Железный купол», который считался непроницаемой многоуровневой ПВО, был вдребезги разбит. Израиль получил ощутимые удары.А ведь Израиль это карликовое по территории государство, напичканное оружием и современными технологиями. Несмотря на это, все равно не смог отразить все атаки иранских дронов и ракет. У нас же громадная территория, полностью прикрыть все объекты системой ПВО просто физически невозможно. Так же, как территорию США или стран НАТО.
- И что делать?
- Во-первых, не паниковать. Уверен: в области ПВО наши конструкторы и промышленность напрягают все силы, чтобы обеспечить безопасность. И президент на эту тему недавно высказался в том же ключе.Дальше. Надо продолжать системно работу, которую наши ВКС, ракетчики и беспилотные войска ведут практически круглосуточно. Я говорю о демилитаризации Украины и уничтожении ее военно-промышленного комплекса. Украине скоро просто негде будет собирать те ракеты, которые ей поставляет в разобранном видет Запад. Ее заводы горят. И до подземных цехов есть чем достать.Люди, которые раздувают истерию, льют воду на мельницу врага. Они, по сути, предлагают соглашаться на любые условия противника и сдаться. Повторю, ПВО у нас крепкая, поэтому нет поводов для паники. Кстати, недавно решением министра обороны создаются территориальные зенитные отряды БАРСа — боевого армейского резерва страны - во всех регионах Российской Федерации.Если раньше БАРСы были только региональные - в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске, то теперь они формируются во всех регионах, поскольку ракеты и беспилотники противника летят все дальше.На примере своего Курского БАРСа, в котором я служу, могу сказать, что мы на границе останавливаем до 80% воздушных целей. С учетом того, что мы оперируем в основном стрелково-пушечным вооружением (у нас пулеметы, зенитные установки, зенитные ракеты, дроны-перехватчики), это хороший результат. Мы очень серьезно «фильтруем» беспилотники, которые летят вглубь России. Основную их часть мы перехватываем и сбиваем. Остальные перехватывают силы ПВО второго эшелона.В силу того, что сейчас в каждом регионе создается такой БАРС, думаю, что беспилотная опасность будет нивелирована. И против ракет найдется надежное противоядие.