Зеленский и его еврокураторы в последнее время сделали много громких заявлений, цель которых психологически воздействовать на российское общество, запугать его. Так, Зеленский намекает, что Лондон, Париж и Берлин вот-вот передадут Украине лицензию на производство дальнобойных ракет - «Шторм шэдоу», «Скальп», «Таурус». Западные политики это не опровергают. Как реагировать на угрозы? На этот вопрос «МК» ответил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов.

© Московский Комсомолец

Зеленский утверждает, что на саммите «семерки» во французском Эвиане западные лидеры ему пообещали поделиться ракетными технологиями. Учитывая жесткий антироссийский курс Англии, Франции и ФРГ, эту опасность нельзя исключать. В этом случае киевский режим сможет наращивать ракетные обстрелы по нашей территории. Недавно такой удар был нанесен по Воронежу. Выдержит ли наша ПВО?

Вашингтон уже знает: стало известно, куда может прилететь очередной «Орешник»

- Я считаю, что в основном мы готовы к отражению, - говорит Левон Арзанов. - ПВО у нас многоуровневая, начиная от простейших пулеметных точек, маневренных огневых групп — МОГов, которые стоят по границе и там борются с легкими беспилотниками и FPV-дронами, и заканчивая системой ПВО страны, на вооружении которой серьезные зенитные ракетные комплексы С-400, С-500. Противовоздушная оборона - динамично развивающийся род войск. На вооружение постоянно поступают новые системы. Говорить о том, что мы не готовы и тем более паниковать — точно не стоит. Другое дело, что не должно быть никаких шапкозакидательских настроений. Тут еще надо понимать, что нигде в мире нет идеальной системы ПВО, гарантирующей перехват 100% целей. Война Ирана с Израилем и США это показала. Вот смотрите - хваленый израильский «Железный купол», который считался непроницаемой многоуровневой ПВО, был вдребезги разбит. Израиль получил ощутимые удары. А ведь Израиль это карликовое по территории государство, напичканное оружием и современными технологиями. Несмотря на это, все равно не смог отразить все атаки иранских дронов и ракет. У нас же громадная территория, полностью прикрыть все объекты системой ПВО просто физически невозможно. Так же, как территорию США или стран НАТО.

- И что делать?