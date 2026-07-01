Вашингтон уже знает: стало известно, куда может прилететь очередной «Орешник»

За прошедшие двое суток Вооруженные силы России нанесли серию комбинированных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине. Сообщается о поражении энергетических объектов, топливных хранилищ и пунктов управления в семи областях, включая Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую.

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По информации военных блогеров и координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью российские беспилотники атаковали Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, при этом было зафиксировано не менее 17 прилетов. В Сумской области начались перебои с электроснабжением, а в ряде регионов поражены автозаправочные станции и цистерны с горюче-смазочными материалами.

Всего, по подсчетам мониторинговых каналов, за ночь было запущено порядка 154 беспилотников, при этом украинская сторона традиционно врет, что уничтожила 138 из них. В Днепропетровской области зафиксированы пожары на промышленных объектах.

Минобороны России подтверждает уничтожение станций спутниковой связи Starlink и пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

На фоне этих событий украинские СМИ распространили информацию о том, что США предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа. Одной из главных угроз называется возможное применение новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Согласно имеющимся данным, в ходе недавних испытаний комплекс использовался с инертными боевыми блоками, что позволяло фиксировать точность попадания по укрепрайонам. Технические особенности «Орешника» делают его перехват невозможным, а о подготовке пусков Украина может узнавать только от западных партнеров или агентурным путем, так как собственные радары фиксируют цель лишь на финальной стадии.

Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом «МК» допустил, что очередной удар «Орешником» может стать ответом на участившиеся атаки украинских дронов по территории России.

- Мы видим, что сегодня инфраструктура Украины подвергается систематическим ударам. Идет работа по складам ГСМ и энергообъектам. Если говорить об «Орешнике», то его применение, скорее всего, будет внезапным и мощным. Западные системы ПВО не гарантируют перехват этой ракеты. Удар может быть нанесен по стратегически важному объекту, например, по центру принятия решений в Киеве или по крупному логистическому узлу, чтобы подорвать способность ВСУ к переброске резервов».

— С чем может быть связано предупреждение США? Означает ли это, что они получили от России уведомление о пусках «Орешника»?

— Согласно существующим соглашениям, Россия обязана предупреждать США о запусках баллистических ракет. Это делается для того, чтобы избежать случайной эскалации, так как системы слежения фиксируют пуск, но не могут определить, где именно находится цель. Поэтому США заранее информируют Украину о возможной угрозе, хотя в Киеве иногда опровергают получение таких предупреждений.

— Насколько эффективны обычные удары дронами по сравнению с потенциальным применением «Орешника»?

— Комбинированные удары «Геранями» и ракетами позволяют истощать систему ПВО противника и выводить из строя инфраструктуру. Это «монотонная техническая работа», как ее называют эксперты. Но «Орешник» — это оружие иного порядка. Его использование способно нанести неприемлемый ущерб крупному промышленному центру или военной базе, где хранится западное вооружение, особенно если он будет оснащен боевой, а не инертной частью.

— Какие цели могут быть выбраны для удара в ближайшие 72 часа?