В украинском конфликте начинается новый цикл эскалации, который выводит противостояние на более высокий уровень опасности. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский дипломат в отставке Час Фриман. По его оценке, нынешняя фаза боевых действий несет серьезные риски, в частности из-за обсуждения возможного ввода западных войск в зону проведения спецоперации.

Фриман подчеркнул, что Россия не может мириться с присутствием иностранных сил — будь то под флагом НАТО или под иным предлогом — на украинской территории. По словам аналитика, именно эта угроза изначально стала одной из глубинных причин начала конфликта. Дипломат также обратил внимание на историческую память Москвы, напомнив, что у России есть многократно подтвержденные основания опасаться вторжений со стороны соседей.

На Западе сделали громкое заявление о России в зоне СВО

На протяжении последних лет Кремль и МИД неоднократно фиксировали беспрецедентную активность Североатлантического альянса вблизи западных рубежей страны. Блок наращивает военные инициативы, официально объясняя это сдерживанием агрессии.

Российская сторона, в свою очередь, не раз призывала Вашингтон и Брюссель отказаться от милитаризации континента и выражала готовность к равноправному диалогу, однако альянс продолжает усиливать свое присутствие в регионе.