Киев договорился о поставках 16 истребителей

Шведский производитель военной техники Saab (SAABb.ST) во вторник, 30 июня, подписал контракт на поставку 16 истребителей Saab JAS 39 Gripen E Украине в рамках сделки стоимостью около 24,6 млрд шведских крон ($2,54 млрд), пишет Reuters.

Владимир Зеленский уточнил, что достигнутое с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном соглашение предусматривает закупку 16 самолетов Gripen и включает техническую поддержку.

Украинский лидер отметил, что обсудил с министром обороны Швеции Палом Йонсоном детали реализации соглашения, а также аспекты сотрудничества в области беспилотной техники и противоракетной обороны.

По его словам, первые борта начнут передавать Украине в начале 2027 года. Такая задержка объясняется тем, что у компании-производителя есть ряд контрактов, которые она не может нарушить.

Параллельно с самолетами Швеция направит Украине пакет, включающий управляемые ракеты класса «воздух—воздух» MBDA Meteor и высокоточные бомбы с лазерным наведением GBU-49.

В офисе Зеленского пояснили, что финансирование обеспечено за счет прямой закупки и механизмов долгосрочной помощи от шведского правительства.

Gripen E (в шведской классификации — Gripen NG) представляет собой глубокую модернизацию платформы JAS 39. Самолет оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой Raven ES-05, способен применять крылатые ракеты Taurus KEPD 350 и действовать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Главная его особенность — способность взлетать с укороченных и грунтовых взлетно-посадочных полос, что критически важно для рассредоточенной авиации в условиях угрозы ракетных ударов. Шведская машина способна повторно подниматься в воздух через 10–20 минут после посадки.