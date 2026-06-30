Британия сократит военные расходы на $14,2 млрд в рамках оборонного плана

Британские военачальники будут вынуждены сократить расходы на £10,7 млрд ($14,2 млрд). Это предусмотрено оборонным инвестиционным планом, представленным 30 июня премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером.

Как заявил глава правительства, в ближайшие четыре года на перевооружение будет дополнительно направлено £15 млрд ($19,8 млрд). Однако, как следует из документа, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, для этого потребуется достичь экономии за этот же период в размере £7 млрд за счет текущих расходов и £3,7 млрд за счет капитальных. Так, £3,7 млрд планируется сэкономить за счет повышения эффективности закупок и цепочек поставок, £3,3 млрд - оптимизации кадровых и иных ресурсов, £2 млрд - инфраструктуры.

В частности, британское правительство намерено отказаться от ракет Storm Shadow в пользу "нового поколения крылатых ракет с низкой стоимостью", постепенного отказа с 2027 года от армейских вертолетов Wildcat, отказа от строительства эсминцев типа 83 и фрегатов типа 32, проекта спутниковой системы защищенной связи Skynet 6 стоимостью около £6 млрд.

Одновременно правительство инвестирует более £5 млрдв производство беспилотных аппаратов, направит около £750 млн на разработку средств противодействия беспилотникам малой дальности. Еще £400 млн пойдет на замену устаревших систем командования и управления, £350 млн - на удвоение числа зенитных ракетных комплексов Sky Sabre и £490 млн - на разработку лазерного оружия DragonFire.