На Запорожье заявили, что Киев поменял тактику ударов БПЛА по транспорту региона

ВСУ поменяли тактику нанесения ударов БПЛА самолетного типа по транспорту в Запорожской области. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, дроны противника стали летать на высоте около 2 м над землей и наносить удары "с неожиданных направлений".

"Киевский режим начал применять новую террористическую тактику использования ударных БПЛА самолетного типа. <…> Для сохранения своей жизни и жизни окружающих, при передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, необходимо не только наблюдать за небом, но и смотреть в разные стороны горизонта. Дроны способны летать на высоте около 2 м над землей, что позволяет ВСУ наносить свои удары с неожиданных направлений", - сказано в сообщении в канале ведомства в "Максе".

При движении машин по трассе силовики призвали автовладельцев не останавливаться на мостах, развязках, у АЗС и в плотном потоке.