Украина попросила разрешить уничтожение «теневого флота»

Украина обратилась к Международной морской организации (IMO) с призывом признать суда «теневого флота» законными военными целями, пишет обозреватель Роберт Мид в статье для журнала о судоходстве Lloyd's List.

Автор статьи отметил, что Киев обратился с призывом к значимой международной организации на фоне серии атак беспилотников на торговые суда в Черном море.

На Украине полагают, заметил обозреватель, что связанный с Россией танкерный и грузовой флот напрямую поддерживает военные усилия Москвы. Он добавил, что именно этим Киев объясняет свои атаки на коммерческие суда.

По мнению экспертов, заметил Мид, это послание знаменует собой переход от практически пиратских атак ВСУ на морскую логистику России к попыткам легитимизировать такие действия на уровне международного морского права.

Признание этих судов законными военными целями позволило бы ВМС и другим силовым структурам Украины действовать против них в соответствии с нормами международного права, применимыми во время вооруженного конфликта, отметил журналист.

Ранее Financial Times, Reuters и Bloomberg сообщили, что легализация нападений на коммерческие суда бросит вызов всей архитектуре глобального морского страхования, приведет к экологическим катастрофам, случайному поражению судов третьих стран, глобальной эскалации конфликта.