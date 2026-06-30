Сырский сделал неожиданное заявление о ретрансляторах в Белоруссии

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский опроверг информацию об отключении ретрансляторов в Белоруссии, которые, по заявлениям Киева, якобы используются для корректировки ударов российских беспилотников по украинской территории.

© Московский Комсомолец

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что эти ретрансляторы были отключены, ссылаясь на данные разведки.

Однако в интервью телеканалу 1+1 Сырский заявил, что устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь.

При этом главком выразил мнение, что белорусские власти больше не будут включать ретрансляторы.

Важно отметить, что Минск не подтверждал ни наличие этих ретрансляторов, ни их демонтаж.

Ранее соучредитель и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман выступил с резким заявлением в адрес Белоруссии. По его словам, если с белорусской территории начнётся наступление на Украину, ответ будет молниеносным и сокрушительным.