СМИ: крейсер «Адмирал Нахимов» превосходит западные аналоги

Российский крейсер «Адмирал Нахимов» и другие корабли проекта «Орлан» значительно превосходят западные аналоги по водоизмещению, скорости и огневой мощи. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Максимальная скорость составляет около 32 узлов, что позволяет им с лёгкостью опережать любой ... корабль ... эксплуатируемый ВМС США и другими видами вооружённых сил стран НАТО», — отмечается в публикации.

Уточняется, что водоизмещение судна достигает 28 тыс. т — почти в три раза больше, чем у американских эсминцев типа «Арли Берк». При этом крейсер развивает скорость около 32 узлов, что позволяет ему обгонять не только эсминцы и фрегаты, но и авианосцы США и НАТО.

Издание также акцентирует внимание на огневой мощи, дальности и «живучести» корабля.

Ранее председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и Фактам» заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов» получает самое современное вооружение и скоро вернётся в строй.