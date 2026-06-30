На Украине мобилизованного отца-одиночку отправили в воинскую часть

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) направили в воинскую часть после прохождения военно-врачебной комиссии схваченного днем ранее отца-одиночку, воспитывающего пятилетнюю дочь, из Кривого Рога Днепропетровской области Украины, который по закону должен быть освобожден от мобилизации. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна".

По данным издания, в военкомате утверждают, что решение суда о разводе родителей девочки не содержит указания на лишение матери родительских прав, а потому она тоже обязана заниматься ее воспитанием. На основании этого мужчине отказали в праве на отсрочку.

Накануне ТЦК мобилизовал отца-одиночку в Кривом Роге в то время, когда его дочь была в детском саду. После работы директор детсада поехала с девочкой в ТЦК, чтобы вызволить мужчину, но поездка результата не принесла. Из-за этого девочке пришлось ночевать у директора детского сада.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. При задержании к военнообязанным нередко применяют силу и нарушают закон. Такие инциденты неоднократно приводили к гибели людей.