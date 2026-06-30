В Польше высказались о передаче Украине истребителей МиГ-29

Вопрос передачи Украине польской стороной истребителей МиГ-29 перестал существовать, заявила на брифинге заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным портала, тема о передаче ВСУ списанных, устаревших самолетов постоянно муссируется в последние годы.

Многие страны, в том числе, и Польша, обещают направить истребители Киеву, но в дальнейшем затягивают сроки или вообще отказываются от реализации подобных проектов.

«То, о чем мы говорим, это вопрос обмена. Украинская сторона просила нас о передаче МиГов. Условия с самого начала были ясные, что мы передаем МиГи за дроны», — разъяснила Собковяк-Чернецкая.

Замминистра констатировала, что в итоге дело до обмена не дошло, хотя условия сделки были очень простыми.

В связи с тем, что украинская сторона отказалась передать дроны, вопрос закрыт: «нет [дронов] — значит нет этой темы», констатировала чиновница.

Вместе с тем, подчеркнули журналисты, Польша остается одним из ключевых партнеров Украины в сфере оборонного сотрудничества, продолжает оказывать Киеву военную, гуманитарную и политическую поддержку.