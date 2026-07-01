Ядерные бомбы и 4 млрд долларов: США модернизируют базы в Британии

Соединённые Штаты планируют масштабное обновление своих военных объектов на территории Великобритании, на которое будет потрачено свыше 4 миллиардов долларов. Информация об этом со ссылкой на официальные бумаги появилась в публикации британского издания The Guardian.

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В документах, которые фигурировали на военно-инженерной конференции в начале года и в отчётах перед Конгрессом США, расписаны детали расходов Пентагона. Сумма, заложенная на стадии планирования и строительства, составляет 4,2 миллиарда. Ещё 1,3 миллиарда обсуждаются в настоящее время. Представитель ВВС США уточнил, что часть денег поступит из бюджета НАТО, который покрывает военные стройки, хотя точный объём пока не раскрывается.

Самая крупная доля финансирования — более 1,6 миллиарда — направляется на базу Лейкенхит в графстве Саффолк, где несут службу 6 тысяч американских военнослужащих. Там модернизируют объекты для тайных операций и возведут новые бункеры, которые, как предполагается, будут предназначены для размещения современного ядерного вооружения. Таким образом, ядерные боеприпасы США могут вернуться в Саффолк спустя почти 20 лет после того, как их вывезли в 2008 году.

Ещё одна база в том же графстве — Милденхолл, где дислоцированы 4400 военных, — получит 1,1 миллиарда. Эти средства пойдут на строительство специализированных сооружений, позволяющих спецподразделениям сосредоточить свою авиацию на одной площадке. В Пентагоне считают, что это ускорит время реакции на возможные кризисы.

Около 500 миллионов будет потрачено на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, которая в этом году уже использовалась для ударов по иранским объектам. Пентагон также завершит возведение крупного ангара на базе в Котсуолдсе и проведёт ремонт жилых корпусов для лётного состава.

Самым засекреченным объектом остаётся база Менвит-Хилл в Йоркшир-Дейлс, входящая в глобальную сеть станций радиоэлектронной разведки США. По версии издания, она позволяет отслеживать «большую часть планеты». На её модернизацию выделено 163 миллиона долларов, однако точное предназначение этих трат не разглашается.