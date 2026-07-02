ВС РФ поразили поразили хранилища газа, используемого в интересах ВСУ

ВС России поразили хранилища газа, используемого в интересах ВСУ
Минобороны России заявило, что российские войска поразили хранилища газа, используемого в интересах украинских оккупантов.
Уточняется, что объекты в районе временно оккупированного боевиками ВСУ российского города Запорожье уничтожили с помощью БПЛА «Герань».
«В результате объемного пожара уничтожено до 25 ёмкостей с газом и газоконденсатное оборудование», — указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские войска в ходе ударов возмездия поразили инфраструктуру военных аэродромов в ряде областей Украины.