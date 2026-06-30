Россиянин одержал победу в немой дискуссии с украинским дроном

Житель Белгородской области стал участником необычного противостояния с беспилотным летательным аппаратом ВСУ, который завис над его домом. Об этом сообщает проект Wargonzo.

По словам россиянина, он находился в своем доме вместе с матерью, когда заметил, что рядом с участком завис украинский дрон.

Осознавая, что у него нет средств для борьбы с беспилотником, он все же решил попытаться отогнать его, взяв в руки кирпич. Мужчина переживал за безопасность своей матери, которая находилась в машине.

В ходе этого "немого диалога" с оператором дрона, мужчина, вероятно, вызвал недоумение у оператора, который, по его словам, мог подумать, что он «совсем дурак».

В итоге дрон, не причинив вреда, улетел и разбил другой дом, что, по мнению мужчины, было попыткой продемонстрировать силу мины, прикрепленной к дрону.

Несмотря на угрозы, россиянин смог обеспечить безопасность своей матери, что стало для него настоящей победой в этом необычном противостоянии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июня Московская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Один из дронов упал на частный жилой дом в городе Егорьевске.