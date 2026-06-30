Российские военные ликвидировали двух бразильцев, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В сообщении отмечается, что граждане Бразилии Джонатан Галеано и Кевин Зулуага прибыли на Украину, чтобы присоединиться к ВСУ. Недавно в ходе боевого столкновения их группа была ликвидирована.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации крупной группы иностранных наемников в Харьковской области. По его словам, ВСУ потеряли около 200 наемников из Латинской Америки.

По данным Лебедева, наемники пытались сдержать продвижение российских сил в направлении города Дергачи и села Циркуны. Он добавил, что ВСУ также лишились части своих резервов и техники.