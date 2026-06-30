На Украине высказались о вступлении Белоруссии в конфликт

В случае атаки Киева Белоруссия гарантированно вступит в конфликт на Украине.

© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Об этом пишет в Telegram издание «Страна.ua».

«В войну Минск может гарантированно вступить, только если [президент Украины Владимир] Зеленский реализует свои угрозы и первым атакует Белоруссию», — говорится в публикации.

Отмечается, что заявления Киева с угрозами могут вести к тому, что Белоруссия будет и дальше проводить подготовительные оборонительные мероприятия: призывать резервистов и развернет военное строительство на границе с Украиной.

26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В тот же день они с российским президентом Владимиром Путиным провели встречу один на один в резиденции на Валдае. На следующий день главы государств продолжили переговоры в расширенном и полностью закрытом от прессы формате.