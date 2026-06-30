Во вторник, 30 июня, в Минобороны России сообщили об успешных операциях российских сил в районе Краматорска и Константиновки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Ликвидация роботов ВСУ

Российские подразделения беспилотных систем усложнили логистику ВСУ, устроив охоту на украинскую дистанционно управляемую технику, рассказали в Минобороны. На добропольском направлении расчеты группировки войск «Центр» за неделю уничтожили десятки украинских наземных роботизированных комплексов, которые подвозили грузы к передовой.

Аналогичные платформы ВСУ, пытавшиеся доставить боекомплект и продовольствие на окраины Красного Лимана, были ликвидированы ударами FPV-дронов группировки войск «Запад». Уничтожение роботов вместе с их грузом срывает снабжение ВСУ и помогает продвижению российских штурмовиков, подчеркнули в Минобороны.

Удары по опорным пунктам

На днепропетровском направлении расчет гаубицы Д-30 нанес точечные удары по укрепленному объекту ВСУ, замаскированному в лесном массиве, сообщили в Минобороны. Огневая задача выполнялась с расстояния более 11 километров с тщательно скрытых позиций, а точность попаданий корректировалась операторами дронов-разведчиков.

На ореховском направлении в Запорожской области аналогичную задачу выполнили костромские артиллеристы-десантники. Используя самоходные установки «Нона-С», они нанесли удары по координатам, полученным от воздушной разведки, и разрушили укрытия на опорном пункте ВСУ.

Операция у Константиновки

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в пригороде Константиновки, сообщили в Минобороны РФ. Позицию, расположенную в частном доме, вычислили по антеннам и моменту посадки беспилотника, после чего цель атаковал ударный дрон.

Обстановка в Краматорске

В Краматорске расчеты российской беспилотной авиации поразили пикап ВСУ, оборудованный системами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны. Автомобиль использовался украинскими военными для перевозки личного состава и материально-технического обеспечения.

Перехват воздушных целей над Днепром

В Херсонской области расчеты ПВО и операторы FPV-перехватчиков 49-й общевойсковой армии организовали круглосуточное дежурство в небе, рассказали в Минобороны. Они контролируют воздушное пространство непосредственно над руслом реки и вдоль ее правого берега.

Военные отметили, что российские подразделения отслеживают и уничтожают украинские аппараты различных типов - от небольших разведывательных квадрокоптеров до тяжелых грузовых октокоптеров R-18. Эта работа мешает ВСУ вести воздушную разведку и защищает российские позиции от ударов сверху.