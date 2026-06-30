Российская ПВО продолжает отражать массовые налеты БПЛА, показывая высокую эффективность. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире радио «КП» сравнил ее с израильским «Железным куполом».

Как отметил Сивков, российская ПВО «очевидно лучшая в мире». Считается, что противовоздушная оборона эффективна, если она сбивает более 80% целей.

«Эффективность нашей ПВО — 98-99%. Это фантастический результат. Война в Иране показала, что эффективность американских ПВО и ПРО колебалась от 0.5 до 0.8. То есть 50-80%. С нашей просто несопоставимо. А стопроцентной — не бывает», — заявил эксперт.

Вопрос упирается в боезапас. Оборонно-промышленный комплекс США оказался не способен быстро компенсировать затраченные боеприпасы — основные арсеналы ракетного оружия оказались исчерпаны за 6-7 недель.

Российская ПВО отражает налеты БПЛА не менее полутора лет, причем несколько месяцев идут массированные удары. Кроме того, идет постоянное совершенствование ПВО, а к ликвидации дронов привлекают и дополнительные средства — например, самолет Як-130М. Существуют и антидроновые беспилотники.

Вместе с тем Сивков уверен, что радикальное решение угрозы атак БПЛА — это разгром ВСУ, который возможен в рамках стратегической наступательной операции.