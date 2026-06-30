Десятки БПЛА и гибель ребенка: откуда ВСУ атаковали Подмосковье

Беспилотники, атаковавшие Москву и Подмосковье, могли быть запущены из приграничного украинского региона. Об этом рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Напомним, что, по данным Минобороны России, сегодня ночью и утром были перехвачены 419 украинских БПЛА. В Подмосковье уничтожили 61 беспилотник. При этом из-за атаки Вооруженных сил Украины в Егорьевске загорелся частный дом. Погиб шестимесячный ребенок, еще три человека пострадали.

По словам основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, беспилотники по Московской области, а также по Тверской и Рязанской, были запущены из одного и того же украинского региона.

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«Все беспилотники среднестатистически запускаются из Сумской области. К такому выводу можно прийти, проанализировав различные карты пролета, в том числе на иностранных ресурсах», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО сбили четыре дрона самолетного типа над Рязанской областью. В Тверской области БПЛА сбили в Кимрском округе — его обломки упали в дачный дом, вызвав пожар. Погибла 61-летняя женщина.