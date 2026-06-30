Скандальный боец ММА Джихад Юнусов погиб на СВО

Скандальный боец смешанных единоборств (ММА) Джихад Юнусов, известный под прозвищами Иван Грозный, Дикий и Злой, погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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По информации издания, Юнусов находился в зоне боевых действий не более месяца и участвовал в штурмах.

Он взял позывной "Зверь" на фронте, а погиб во время наступления. О его уходе на фронт было объявлено в конце мая, после того как он оказался в центре скандала.

В середине прошлого месяца Джихад избил двух женщин в подъезде многоэтажки в Грозном. На видеозаписи инцидента видно, как он плеснул кофе в лицо пожилой женщине и ударил её, а также нанес побои её дочери, которая пыталась заступиться за мать.

В своей спортивной карьере Юнусов провел 27 боев, из которых 19 завершились его победой, а 8 — поражением.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бывший сотрудник вневедомственной охраны, обвиняемый в убийстве экс-гаишника, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на службу в СВО прямо из следственного изолятора.