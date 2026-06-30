Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Рязань и Тверь

В ночь на 30 июня ВСУ снова атаковали регионы России — в частности, беспилотники сбивали над Тверской и Рязанской областями. Как сообщает aif.ru, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, откуда могли запускать дроны.

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Сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили четыре дрона самолетного типа над Рязанской областью. В Тверской области БПЛА сбили в Кимрском округе — его обломки упали в дачный дом, вызвав пожар. Погибла 61-летняя женщина.

«Наблюдая за различными картами пролета беспилотников, в том числе на иностранных ресурсах, однозначно можно сделать вывод: среднестатистически они вылетают из Сумской области. То есть атаки, в том числе как на Рязанскую, так и Тверскую область, начинаются оттуда», — заявил Кондратьев.

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Напомним, что всего с вечера 29 июня до утра 30 июня средства ПВО перехватили 419 БПЛА. Как сообщала пресс-служба Минобороны, дроны сбивались в 19 регионах.