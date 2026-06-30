В Госдуме сделали резкое заявление после гибели младенца из-за удара ВСУ по Подмосковью

Украину ожидает возмездие за смерть полугодовалого младенца после падения беспилотника на жилой дом в Московской области. Об этом заявил NEWS.ru член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Ранее «Парламентская газета» писала, что в результате прилета украинских беспилотников в частный дом в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный младенец. Ребенок скончался по пути в больницу.

Комментируя случившееся, Колесник отметил, что необходимо пресекать подобные происшествия и уничтожать тех, кто выносил приказы о запуске дронов.