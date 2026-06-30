Германия и Нидерланды активизируют военную деятельность у границ РФ

В Прибалтике начал работу новый военный командный центр, развернутый Германией и Нидерландами. Как сообщает Bloomberg, объект размещен на территории Эстонии, в непосредственной близости от границы с Латвией. Официально заявленная цель создания структуры — укрепление восточного фланга НАТО и сдерживание России.

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Согласно имеющейся информации, в функциональные обязанности центра будет входить координация учений, планирование оборонных операций и обеспечение безопасности региона в случае гипотетического конфликта.

Решение о создании центра принято на фоне регулярных заявлений западных политиков и военных в адрес России. В последнее время неоднократно звучали угрозы в отношении Калининградской области, а в рамках НАТО обсуждались варианты превентивных действий против российского эксклава.