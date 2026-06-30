ВС РФ будут освобождать Славянск с помощью авиации и БПЛА

Российские войска будут освобождать Славянск с применением авиации и беспилотников. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Сражение за Краматорск и Славянск, по мнению эксперта, практически началось. Он уверен, что в скором времени ВС РФ освободят Красный Лиман, а после ликвидируют группировку ВСУ на границе населенных пунктов.

«Ну и, соответственно, начнутся бои. До Славянска уже совсем недалеко. Это расстояние для гаубиц 2С3, которые стреляют на 15 км. То есть работа ВС России — это и авиация, и беспилотники. Соответственно, враг это уже признает, идет эвакуация мирного населения, промышленных предприятий, которые там остались, и всего остального», — сказал Дандыкин.

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Он отметил, что ВС РФ также продвигаются в сторону Доброполья. По словам эксперта, это стратегически значимое направление и российские военные постепенно окружают ВСУ в этом районе.