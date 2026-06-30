В Китае назвали сроки начала наземной операции США в Иране

Наземная операция США в Иране может начаться уже в декабре. Такое мнение высказал профессор Цзян Сюэцинь (Jiang Xueqin), перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению эксперта, наземная операция «была бы катастрофой», однако в конечном итоге США будут вынуждены пойти на это.

«Была проведена большая подготовка. У вас все еще есть 660 тыс американских военнослужащих, готовых к отправке. Они организованы и готовы к работе, и, несмотря на подписанный меморандум о взаимопонимании, они все еще готовы. И вы также можете возразить, что армия США на самом деле просто выигрывает время, потому что сейчас в Иране действительно жарко, и поэтому вам нужно дождаться более прохладной погоды, прежде чем вы сможете начать наземное вторжение», - пояснил Цзян Сюэцинь.

Он уверен, что американские войска «окажутся в Иране самое позднее, в марте следующего года», однако вторжение «может произойти уже в декабре».

Устойчивость мира между США и Ираном оценили

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон, устав от бесконечных переговоров и дипломатии, может снова перейти к ударам и «военным путем завершить начатую нами работу».

Это произошло после того, как 15 июня Иран и США объявили, что им удалось согласовать параметры промежуточного мирного соглашения. А 21 июня после переговоров американских и иранских представителей в Швейцарии выступавшие посредниками Пакистан и Катар в совместном заявлении подчеркнули, что был достигнут «обнадеживающий прогресс».