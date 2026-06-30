Новые «бутылочные горлышки» образуются для украинских войск, пока ВС РФ бьют по украинским тылам, превращая их в «кладбище для ВСУ». Как сообщает «Царьград», у противника возникает риск цепной катастрофы.

Продвижение ВС РФ

В районе Доброполья ВС РФ продолжают активное наступление. По данным канала «Архангел Спецназа», ВСУ оттягивают силы от деревень Водянское, Светлое, Шевченко и готовится к обороне Доброполья. Также противник активно работает над расширением «серой зоны» за счет большого количества ударных БПЛА.

Обеспечение боеприпасами и продовольствием передовых позиций осуществляется либо сбросами с «Бабы-Яги», либо на ударных FPV-дронах. Перемещение личного состава и техники остановилось полностью — дальше Доброполья не пройти из-за российских БПЛА. ВС РФ активно продвигаются к Шевченко и Светлому. Расчеты ударных БПЛА сместили акцент с личного состава противника на уничтожение укрытий и помощь мотострелкам в наступлении.

На славянском направлении ВС РФ за сутки продвинулись на 1,6 км к западу от Рай-Александровки. Там образован карман с «бутылочным горлышком» в 800 метров. Фиксируется первый закреп в Николаеве, который буквально является пригородом Славянска.

Остановки боев не будет

На днях президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину. Военные эксперты на его основе подчеркивают, что остановки по линии боевого столкновения не будет, как и временного прекращения огня или сокращения зоны действий до четырех регионов, о чем просил Киев.

«В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — заявил Путин.

Глава РФ отдельно отметил, что до Сум осталось где-то 10,5 км. И хоть политических целей на регион нет, Москва будет отталкиваться от реалий на земле в соответствии с видением министерства обороны и генерального штаба.

Крест на обороне Сум

Военный обозреватель Михаил Дегтярев также фиксирует резкое изменение обстановки на ЛБС. Со взятием Иволжанского на сумском направлении ВС РФ зашли в Сумской лес, что ставит крест на обороне областного центра для ВСУ.

«Там двигаться под прикрытием зеленки будет гораздо проще, потому что такой угрозы дронов там нет. Сумской лес тянется вплоть до пригорода Сум», — заявил он.

Однако еще более важным является мощный прорыв линий обороны противника и приближение к Орехову на восточно-запорожском направлении, а также марш-бросок на днепропетровском направлении. В результате всего за сутки группировка войск «Восток» прорвалась более чем на 7 км в Днепропетровской области и на 6,5 км в Запорожской области.

В это же время по ореховскому гарнизону противника началась бомбовая обработка — кадры вызвали ужас у украинцев. Вероятно, один из прилетов — это ФАБ-5000. «Царь-бомба» превратила город в кладбище для ВСУ.

По мнению Дегтярева, центральная задача летней кампании ВС РФ — взятие Орехова и, вероятно, наступление на Запорожье. Сейчас важно дожать Егоровку, после чего откроется выход на Омельник. После этого начнется битва за ключевой узел обороны ВСУ на этом участке.