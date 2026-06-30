Россия ударила по объектам энергетики Украины

Армия России поразила объекты энергетики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударе журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, российские военнослужащие ударами авиации, беспилотников, ракет и артиллерии поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

Кроме того, армия России нанесла удар по местам хранения и сборки дронов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации противника в 142 районах.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные ударили по объектам топливной и транспортной инфраструктуры на Украине. Во время атаки военнослужащим также удалось поразить пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.