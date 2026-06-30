Украина ведёт переговоры о получении лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Михаил Фёдоров.

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Тему, по словам Федорова, обсуждали Зеленский и Макрон во Франции, но говорить о конкретных результатах пока рано. Сейчас продолжаются переговоры с французским правительством и производителем ракет и «уже есть прогресс».

Стоит напомнить, что вопрос лицензионного производства натовского оружия Украиной поднимается не в первый раз. Такое производство ракет-перехватчиков для комплексов ПВО «Пэтриот» Зеленский обсуждал с Трампом. И тоже говорил о прогрессе.

Для Украины и Запада лицензионное производство — хорошая рабочая схема. Раз ракеты украинского производства, то какие к НАТО претензии? А украинский завод может быть и не на Украине расположен. Да, Россия предупреждала, что такие производства могут быть целями. Но...

Собственно, SCALP это дальнобойная крылатая ракета, французский аналог британских Storm Shadow. О том, какие страшные последствия для врага будут, если он применит эти ракеты (и даже «Хаймарсы») для ударов вглубь страны, Россия тоже предупреждала еще летом 2023 года. Примеры применения легко найти. Из последних примеров - Storm Shadow применялись при атаке на завод электроники в Брянске в марте этого года.

Сейчас для ударов вглубь России Киев применяет тихоходные БПЛА и относительно примитивные «свои» крылатые ракеты «Фламинго» (атака на завод в Воронеже). И, конечно, мечтает бить современными ракетами. Пытается организовать производство. И ведь организует.

А значит, остановка боевых действий по ЛБС (на что Россия не пойдет) или даже по границам Донбасса и Новороссии без сноса киевского режима результата очевидно не даст. Не будет никакой демилитаризации без денацификации.

Если представить, что боевые действия остановлены, но с той стороны все те же (пусть даже не персонально, а идеологически) руководители, это будет лишь передышка и накапливание сил Украиной (Западом). И новый неизбежный этап конфликта ВСУ начнут уже с ударов высокоскоростными, высокоточными и самыми современными ракетами, которых накопят и будут производить достаточно.

Собственно и сейчас, при налаживании лицензионного производства, можно ожидать, что Украина начнет бить после «нефтянки» по нашей энергетике, объектам тепло- и водоснабжения. А поскольку «украинское» производство расположено не на Украине... Выход один — в киевском борделе мы должны вовсе не занавесочки менять. И даже не персонал. Его необходимо сносить.