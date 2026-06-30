ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР и Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, освобождены Малиновка в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.

28 июня российское оборонное ведомство сообщило, что под контроль ВС РФ перешли еще два населенных пункта — Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Как следует из сводки, российские военнослужащие уничтожили более взвода противника при взятии населенного пункта в Запорожье.

27 июня российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в Донецкой народной республике. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».