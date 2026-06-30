Артиллерийские расчеты 72-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная» «накрыли огнем» украинских военных в Константиновке. Кадры ударов показало в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, в Константиновке «кипит боевая работа».

«Артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады накрыли огнем украинских боевиков. Расчет БПЛА войск беспилотных систем «Южной» группировки уничтожил пункт управления БПЛА противника», - говорится в сообщениях.

На кадрах, публикованных Минобороны РФ, видно как удары наносятся по домам, которые использовались ВСУ в качестве укрытий.

В министерстве также подчеркнули, что подразделения артиллерии 72-й отдельной мотострелковой бригады не позволяют подразделениям ВСУ, «сбегающим из Константиновки», создавать новые рубежи обороны в прилегающих населенных пунктах.

Ранее аналитик финской группы по анализу конфликтов Black Bird Эмиль Кастехельми заявил, что взятие Константиновки в ДНР российскими силами является лишь «вопросом времени».